警勤區重新劃分 苗栗第一大派出所「瘦身」

頭份派出所昔為全苗栗縣第一大所，案件量大，勤務吃重。（記者鄭名翔攝）

2018-03-01 14:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份派出所昔為全縣第一大所，案件量也是全縣之最，光去年受理的民眾報案件數就達1萬0390件，為提升服務品質及效率，經頭份警分局與地方人士座談商議後決定「瘦身」，重劃頭份派出所勤區，將頭份市上、下興里移交尖山派出所，土牛里則劃歸斗坪派出所，今日生效。

頭份市人口逾10萬，為全苗縣最大城市，但轄內僅3處派出所，近年又因尚順商圈形成，帶動附近地區人口成長，治安、交通量大增，頭份派出所所內警員共46人，肩負頭份市區7成以上的治安維護重責，工作負擔極大。

為有效調節警務資源，同時方便民眾就近報案，頭份分局於上月二日與上、下興里及土牛里的居民及鄰、里長開座談會協商，獲得全體與會人員共識，決議將上、下興里移交尖山派出所管轄、土牛里則改劃於斗坪派出所勤區，今起正式實施。

上、下興里去年報案數共267件，土牛里去年報案數共66件，勤區調整後尖山所及斗坪派出所警員均增為16人；而調整後也可縮減民眾報案等待時間，土牛里可節省3分鐘、下興里省下4分鐘、上興里則可節省6分鐘，大幅提升警方服務效率。

頭份市三處派出所勤區調整前範圍圖。（記者鄭名翔翻攝）