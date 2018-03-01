台中最狠小三？ 強押、毆打懷孕小四

2018-03-01 14:14

［記者楊政郡／台中報導］41歲楊女是已婚廖男的同居女友，104年底發現廖男在外還有「娃蒂」（印尼籍逾期居留外勞），且懷有廖男的種，與公司員工姜、林等人，打探到金屋藏嬌的套房所在，將「娃蒂」押走、毆打，菸蒂燙手臂、強脫內褲，以冷水澆灌其身體，控制其行動約一日，把她載到分局外，恐嚇她只能說是逃逸外勞來自首，不能說被限制行動等，台中地院依妨害自由判處楊女等6人4至11月徒刑，均得易科罰金。

判決書指出，楊女是已婚廖男之同居女友，兩人育有一子，104年間廖男因病住院而認識逾期居留的印尼籍外勞「娃蒂」，104年底「娃蒂」懷有廖男的種，廖男則承租套房給「娃蒂」居住待產。

楊女得知訊息，不想讓「娃蒂」產下胎兒，竟夥同其姜姓員工及5、6名友人，105年5月查到金屋藏嬌所在，到套房找「娃蒂」，而與房東吵架之際，「娃蒂」自行下樓查看而被強行押走，過程中被蒙面又毆打，在都會公園空曠處，還以菸蒂燙她手臂，將連身群拉到手臂上、強脫其內褲，以冷水澆灌身、以寶特瓶毆打孕婦的頭部及背部。

期間恐嚇要找醫師把胎兒拿掉，還逼問胎兒是誰的？然後又押到西屯區某汽車旅館，限制行動一夜後，翌日下午3點多，把「娃蒂」載到五分局北屯派出所，以「娃蒂」是逃逸外勞自願來自首向警方報案，並恐嚇不准向警方說被限制行動及毆打，「娃蒂」事後才向警方說出上情。

另楊女是某仲介公司負責人，104年10月間因懷疑店內遺失一筆80萬現金，被陳姓女員工盜竊（檢方偵查不起訴），指示姜姓員工等把陳女騙回公司，限制行動在店內一夜，逼問金錢流向及如何清償，陳女否認行竊則被楊女摑巴掌，為了離開現場，陳女不得已承認偷竊，並簽下3張各80萬本票，還將自小客車轉讓給楊女名下，陳女才恢復自由。

案經兩女分別提告，檢警偵辦起訴，台中地院依妨害自由判處楊女11月徒刑，其餘小弟判4至10月徒刑，均得易科罰金。