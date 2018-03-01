寒假當車手卻黑吃黑 遭恐嚇「砍斷手腳」

2018-03-01 13:55

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名16歲陳姓少年，趁寒假期間加入21歲李姓男子的詐騙集團當車手，日前集團成功騙取吳姓男子金錢，陳少前往取款時私吞贓款40萬元，被李男發現後，到陳少家要取贓款，並恐嚇要將陳少斷手斷腳，陳少家人嚇得急忙報案，警方循線偵破詐騙集團，逮捕以李男等8名成員的詐騙集團，警方訊後依詐欺及恐嚇取財罪，將集團成員移送新北地檢署偵辦。

陳少透過友人介紹，加入李男為首的詐騙集團，平時以假冒檢察官或警方需要管理帳號的手法詐騙民眾財物，日前成功騙取吳男的180萬元後，由陳少假扮檢察官前往吳男住處取款，成功取款後竟從中先抽走40萬，再將剩下的錢交付予李男。

李男遭陳少偷了40萬心有不甘，前往陳少叔叔家中討債，「不還錢我就斷他手腳」。陳少叔叔前往警局報案，但避重就輕僅表示遭債主威脅。恰巧遭騙的吳姓男子也前往報案稱遭詐騙，經指認發現就是陳少取錢的，陳少才坦承加入詐騙集團，並因私吞贓款才遭威脅。

警方於上個月中逮捕以李男等8名成員的詐騙集團，警方訊後依詐欺及恐嚇取財罪，將集團成員移送新北地檢署偵辦。永和警分局長蘇永芳呼籲，現在的青少年學子找工作一定要先查明，不要貿然掉入詐騙集團的陷阱裡。

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