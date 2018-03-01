跌倒又翻牆就是要跑 原來是性侵通緝犯

2018-03-01 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子因妨害性自主官司遭判刑，他唯恐入監服刑遭通緝開始逃亡連家都不敢回，上週凌晨因無聊找友人在路邊聊天解悶遇警盤查，先是謊報姓名企圖矇混過關，眼看紙包不住火索性拔腿狂奔，途中跌倒又翻牆就是要跑，最後跑不到30公尺還是被警方當街壓制逮捕。

台中市警局保安大隊特勤中隊當天凌晨一點多巡經文心路3段時，發現一輛自小客車臨時停車，此時站在車外與車內駕駛聊天的24歲李男，一看到警車因心虛立即準備離開，此舉反引起警方懷疑上前攔查要求出示證件。

李男表示未帶證件並提供假名字及身分證號企圖矇混過關，詢問過程李男說法顛三倒四，員警直覺有異準備使用警用電腦人臉辨識系統查詢時，李男嚇得掉頭轉身就跑，警方見狀況沿後追趕，期間李男雖跌倒仍奮力起身繼續拔腿狂奔，未料逃入山西路死巷準備翻牆落跑時，被員警一把抓下制伏。

經查李男因妨害性自主案件遭通緝，他供稱，先前與未滿 14歲的小女友發生性關係為此吃上官司，還因此被判刑3年多，他因害怕入監服刑開始四處躲藏，去年十月被發佈通緝後唯恐警方找上門更是連家都不敢回，連今年過年也不敢回家圍爐，稍早因無聊找友人在路邊聊天解悶遇警盤查時落跑，未料還是跑不贏員警遭壓制逮捕；警方則在訊後將他解送歸案。