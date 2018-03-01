因病殺人？ 民生社區病媳砍死婆婆罕見不起訴

2018-03-01 13:21

〔記者謝君臨／台北報導〕52歲張姓女子與80歲程姓婆婆在北市民生社區合開麵攤，不料張女在廚房準備麵攤食材時，疑因憂鬱症發作，突然拿起菜刀，朝視她如己出的程婦右頸砍一刀，程婦大量出血，送醫不治；台北地檢署將張女送醫做精神鑑定，報告指張女犯案時心神耗弱，無法辨識行為違法，檢方因此認為張女因病殺人，罕見地將張女處分不起訴。

檢警調查，張女疑罹患重度憂鬱症，案發前一天曾就醫，檢方擔心張女安危，去年3月複訊後諭令張女15萬元交保，並依精神衛生法將她強制送醫治療。

據了解，程婦一家人在當地住了至少30年，她早年開麵攤養家，直到張女嫁入，婆媳倆一塊經營麵攤，在附近很有名，2人情同母女，麵攤公休時，張女會跟陳姓丈夫帶婆婆及2個兒子出遊，一家五口感情很好，如今竟發生悲劇，鄰居都不敢置信。

松山警分局三民派出所調查，去年3月17日上午8點多，張女在廚房準備食材時，突拿起菜刀朝一旁低頭備料的程婦右頸揮砍一刀。

程婦中刀後瞪大眼站著，張女不敢置信地看著雙手，隨即扔下菜刀跑出屋外，對在屋外洗菜的先生說：「我砍了媽媽！」接著開始哭著尖叫，不停顫抖，陳男驚見母親摀著脖子走向門口，趕緊上前攙扶，放聲大喊：「救命啊！快叫救護車！」鄰居聽聞趕來協助，但程婦頸部大量出血，送醫不治。

張女在警詢時數度哭到癱軟，直呼：「她是天底下最好的婆婆！」「我沒辦法控制情緒，有個聲音叫我這麼做！」鄰居表示，張女近來情緒起伏極大，程婦和鄰居聊天時曾擔心說：「媳婦最近怪怪的！」張女也向鄰居訴苦：「我想掐人、好想自殺，怎麼辦？」丈夫陪她去身心科就診，醫師確診罹有憂鬱症。

檢方調查後認為，張女精神狀況不穩，將她送醫作精神鑑定，報告指出，張女罹患思覺失調症，犯案時不知自己在做什麼；檢方根據報告認為，張女無法辨識行為違法性，主觀上並無犯意，罕見地將張女不起訴處分。