獨家》北市興安街大樓遭縱火1死7傷 警追涉嫌男房客

北市興安街1死7傷火警，警方追查涉嫌縱火的張姓男房客。（記者劉慶侯翻攝）

2018-03-01 05:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市興安街一棟大樓今日凌晨發生火警，警消根據目擊者指證，疑是涉嫌住在二樓的一名59歲張姓男房客涉嫌潑灑汽油縱火。

警方調查傷者送醫資料，並未發現張男在傷者名單中，懷疑對方在縱火後已先行逃逸，警方現調閱監視畫面追查對方行蹤中。

至於死者也是住在二樓的55歲女房客謝玉燕，警方現正連絡對方家屬前往指認。

7名送醫急救的傷者，經治療後均無生命危險。