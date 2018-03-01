與女部屬上摩鐵被抓包 男辯女肚痛如廁

2018-03-01 05:53

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚郭姓男子與公司女部屬先後到公園併坐、撫摸女部屬身體及一起開車上摩鐵待了長達3小時，這些過程都被郭妻僱請的徵信社監控掌握。郭男辯稱女同事肚痛才上摩鐵如廁；法官打臉駁上廁所可到加油站或商店，何必共上摩鐵待那麼久，有違常情，判郭男與小三要賠償郭妻。

郭妻主張，從不詳時日到105年6月8日，丈夫與公司女部屬同事小玲（化名）有不當交往關係，105年2月25日下午，郭男與小玲在南市1處公園靠肩併坐，郭右手環繞女方、撫摸女方手臂、腰與肩部近2分鐘之久。

同年6月8日中午12點20分許，郭男再與小玲入住南市1家汽車旅館。郭妻痛批丈夫與小三故意背於善良風俗、損害其配偶身分法益，造成她精神相當痛苦，依民法侵權規定向郭男與小玲兩人連帶求償50萬元。

郭男辯解在公園互動行為，是因為小玲工作上有挫折，他基於主管身分加以安撫；兩人是在汽車旅館1樓車庫，並未在2樓房間共住1房，雙方互動未逾越一般男女交往關係。

二審法官檢視蒐證錄影內容、發現兩人在公園確有親密肢體互動近2分鐘；郭男抗辯是小玲肚子劇痛，才上摩鐵如廁。法官認為，坊間加油站或商店多設有廁所可供方便如廁，何必兩人孤男寡女上摩鐵這種密閉空間，且房內浴缸、床舖、衛生紙、保險套盒（已空）都用過，在摩鐵房間共處約3小時才離開，根本有違常情，加上郭妻在摩鐵房間蒐證內容，認定郭男與小玲有超友誼互動、違反婚姻忠誠義務，判兩人要連帶賠償50萬元給郭妻，此案不得上訴。