「事好多」派出所 祭出「巨無霸乖乖」坐鎮

乖乖的位置習慣放在報案電腦旁，或是值班台前，巨無霸乖乖聳立在主機旁特別醒目。（記者王捷攝）

2018-03-01 00:17

〔記者王捷／台南報導〕台南好市多旁邊的市警五分局，建築物相當醒目，又加上位於市區中心地帶，報案量相當大，部分警員常戲稱，五分局是好市多旁邊的「事好多」分局！

分局一樓的和緯派出所不僅報案量大，過年期還突然有人報案撿到槍，為了祈求治安平穩，過年後祭出比臉大的乖乖，有警員說，這包巨無霸乖乖裡面有3小包乖乖，絕對是正版，以前擺小包的好像沒有用，不過，換了大包乖乖事情好像也沒有比較少，但心理上比較好過。

由於機房運作正常的燈號是綠燈，不少機房都會擺設椰子口味乖乖、麥香綠茶，祈求運作順利一路綠燈，這個文化習俗也流傳到警界，部分警所的值班台上，都會擺設乖乖祈求報案量少、治安平穩，但是台南五分局和緯派出所的值班台，出現了「綠色巨物」，仔細一看才知道竟是乖乖，而且警員說，這包乖乖是正版，一定要擺正版的乖乖才有效！

警員說，為了祈求治安平穩，以前都是買小包乖乖，但案件量還是一樣多，甚至外地情侶到轄區開房間，還因為女友想分手，報案男友身上有槍，讓警方捏了一把冷汗！擔心小包乖乖威力不夠，特別到批發商買市面上買不到的大包乖乖，現在還在測試中，案件量不曉得會不會少一點，但是心理會好一點。