毒蟲落跑「柯P式」跌倒 警問：ㄟ...需要救護車嗎？

2018-03-01 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局立人所警員巡邏時，發現曾因吸毒被逮的王姓男子，到平價旅館開房，懷疑他又到飯店裡吸毒，因此決定在旅館外埋伏，不久王男果然走出旅館，但到警方拔腿就逃，豈料連警方都還沒反應過來，王男就跌倒，神似柯P在世大運跌倒的姿勢，讓警方相當尷尬，默默上前詢問需要救護車嗎？王男拒絕後，警方在王身上起出安毒殘渣，訊後將他移送法辦。

台北市長柯文哲，在世大運期間試跑台北田徑場時，因為重心不穩以漫畫《火影忍者》的方式跌倒引起話題，讓台北田徑場瞬間爆紅，不過26歲的王男，也用這套「柯P式」跌倒，讓警方相當尷尬，有多項毒品前科的王男，去年曾因為邀男友開房吸毒被抓，當時王男曾在警所難過發誓，要痛改前非戒毒。

不過，警方27日巡邏時，發現王男走進一間平價旅館，由於旅館平時出入複雜，警方懷疑他可能是要開房吸毒，因此小心在旅館附近埋伏守候，過了大概半個多小時，王男走出旅館，瞥見警員時拔腿就逃跑，但王男疑似吸毒後精神恍惚，才踏出幾步就因為重心不穩，撲倒在地，坐起來抱著膝蓋喊痛，連警方都反應不過來。

最後警方默默上前，攙扶王男站起來，尷尬問王男有沒有需要叫救護車？但王男果斷拒絕，警方將他扶進旅館的大廳休息，問他還有沒有吸毒？這時王男才交出一個夾鏈袋，裡面有安毒殘渣，並表示才剛剛吸完毒品，警方將他帶回警所驗尿、問訊後，將他依毒品危害防制條例移送法辦。

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