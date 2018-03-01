尋人驚喜「彩蛋」！警尋錢包失主 找到失聯國中女恩師

許姓警員為了找到就錢包失主，曲折離奇中，竟然與10多年前的實習老師連絡上。（記者王捷翻攝）

2018-03-01 00:10

〔記者王捷／台南報導〕警員協尋錢包失主，順利物歸原主，更意外找到10多年的國中實習老師，和恩師歡喜重逢！

有緣！ 失主竟是恩師朋友的阿姨

台南市警二分局長樂所的許姓警員27日值班時，突然接到銀行保全送來的一個錢包，但一打開只有張國外駕照，還有100多元美金，許員上臉書搜尋駕照姓名Peggy Shaffer，意外發現，他失聯10多年的國中簡姓實習老師竟是共同朋友，而簡老師知道教過的孩子當上警察，好開心，幫忙聯絡已經60多歲的Peggy，師生因為遺失物再次重逢，讓簡老師很欣慰。

27日下午，許姓警員拿到Peggy遺失的皮包，裡面唯一能識別的證件只有一張國外駕照，上面沒有中文名字，無法用戶政系統查詢資料，但駕照上的照片是華人女性，許員心想用臉書搜尋試試看，輸入名字發現有6個結果，用相片一一比對，才確定了失主的臉書。

還好Peggy Shaffer的臉書好友只有幾十人，這時許員發現，其中一人與國中班導是共同朋友，班導跟許員說，這位Peggy女士，是當時來學校實習的簡老師的朋友的阿姨，還好她還有與簡老師聯絡。許員立刻回憶起簡老師當年代課情景，要了簡老師的電話，立刻聯絡。

簡老師得知10多年前的學生當上警察，相當訝異，但許員來不及敘舊，馬上跟簡老師說明來龍去脈，簡老師又透過朋友才聯絡上60多歲、早已移民美國的Peggy。Peggy向許員說，她才剛下飛機，回到台南跟朋友吃飯，不曉得原來皮包掉了，急忙向許員道謝！

鮮師！ 當年帶男生扮修女比合唱

許員說，因為這個遺失物，讓他因此連絡上失聯10多年的老師，他還記得，以前簡老師跟他說，書沒讀好沒關係，但是不要學壞，讓他立志想當警察，也記得當時還是大學生的簡老師，帶著他們參加英文合唱比賽，男生都裝扮成修女，大唱電影《修女也瘋狂》的主題曲。

驕傲！ 教過的孩子如今成暖男警

簡老師得知許員當上警察，還為了一個皮包這麼認真，讓她覺得很驕傲！

許姓警員考上警察後在北部服務6年，2年前回到家鄉台南警所服務。（記者王捷翻攝）

約10年前，在簡老師的帶領下，許姓警員當年班上男生穿起修女服裝比賽英文合唱，許員至今都還留著這張照片。（記者王捷翻攝）