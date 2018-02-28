繆德生家屬不接受捐助或募款 籲勿信網路流言

2018-02-28 18:20

〔記者林惠琴／台北報導〕反年改團體昨天（27日）突襲立法院，藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生重傷，現正在台大醫院加護病房治療中，外傳家屬決定不開刀，反年改團體「八百壯士捍衛權益」稍早在臉書粉絲專頁鄭重澄清無此事，並強調有傳出募款帳號並非事實，因為家屬不接受捐助或募款，呼籲外界不要相信網路流言。

「臺灣阿甘─繆上校重返北伐之路健行」臉書粉絲專頁昨貼文直指，繆的後腦骨碎、後頸動脈血液無法輸送到腦幹，導致腦幹損壞，目前仍處昏迷狀況，由家人陪伴中，就算開刀急救回來，也可能是植物人，所以家屬決定不開刀，希望奇蹟出現，以自己的求生意識恢復生命力。

不過，「八百壯士捍衛權益」臉書粉絲專頁稍早貼文指出，關於繆德生的病況，因未經查證的不實訊息不斷在網路散播流傳，造成家屬極大困擾，特此聲明，所有訊息以八百壯士公告為主，請勿再轉傳錯誤訊息。

此外，家屬與醫療團隊每天依病情發展需要隨時會商，為免增加家屬接待負擔，婉謝各界朋友到醫院探訪慰問。

同時，陸續有人希望捐款贊助或傳出募款帳號，家屬強調，不接受任何捐助或募款，呼籲各界不要相信網路流言，避免受騙。不過，八百壯士即日發起「為繆德生上校集氣祈福」點燈簽名活動，可至八百壯士帳篷區簽名致意。