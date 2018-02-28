畫面曝光！卡平交道動不了 高雄小貨車衝斷柵欄保命

小貨車行經平交道時，剛好遇上火車要通過、柵欄放下，小貨車卡在平交道上進退兩難。（翻攝自「爆料公社」）

2018-02-28 18:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕1部小貨車昨天上午7點多，行經高雄路竹區忠孝路平交道時，剛好遇上火車要通過、柵欄放下，小貨車卡在平交道上進退兩難，司機當機立斷踩油門往前衝，衝斷平交道欄杆。

有網友在不公開的臉書社團「爆料公社」貼出相關影片，引發網友熱議看法兩極，有人認為衝過去是對的，否則被火車撞上後果更嚴重，但也有網友認為，小貨車一開始就不應該跟那麼近，甚至進入黃色槽線區，還有人認為倒車就可以了。

影片中，小貨車原本跟著前方的車潮前進，但車子駛進平交道一半時，警鈴突然響起，前方卻還在塞車，小貨車進退兩難，眼看柵欄慢慢放下，火車隨時可能呼嘯而至，此時小貨車司機選擇往右前方開，衝過平交道，也撞斷柵欄，司機隨後下車察看處理。

根據「道路交通安全規則第104條」規定：汽車行駛中，駕駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應即將速度減低至時速15公里以下，接近平交道時，應依下列規定：

1. 鐵路平交道設有遮斷器或看守人員管理者，如遮斷器已開始放下或看守人員表示停止時，應即暫停，俟遮斷器開放或看守人員表示通行後，始得通過。如遮斷器未放下或看守人員未表示停止時，仍應看、聽鐵路兩方無火車駛來，始得通過。

2. 鐵路平交道設有警鈴及閃光號誌者，警鈴已響，閃光號誌已顯示，駕駛人應暫停俟火車通過後，看、聽鐵路兩方確無火車駛來，始得通過。 如警鈴未響，閃光號誌未顯示，仍應看、聽鐵路兩方無火車駛來，始得通過。

3. 鐵路平交道上無看守人員管理或無遮斷器、警鈴、閃光號誌之設備者，駕駛人應在軌道外3至6公尺前暫停、看、聽鐵路兩方無火車來時，始得通過。

4. 汽車駛至鐵路平交道前，如前面有車輛時，應俟前車駛離鐵路平交道適當距離，而後車能安全通過後，始得通過。

高市交通大隊湖內分隊長蘇耀鴻說，駕駛通過平交道前，應遵守「停、看、聽」準則，車子應停在禁止臨停的黃色槽線區前，確認前方有足夠空間，再迅速通過。

影片中的小貨車選擇衝斷欄杆，雖是「正確」作法，但還是屬於違規，將可能收到1萬2000元的罰單，還要負責修復柵欄費用。

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