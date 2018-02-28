黑鷹直升機蘭嶼墜海 機艙門板找到了！

疑似墜海空勤總隊黑鷹直升機艙門板今天上午在綠島海域被撈獲，上面有「內政部空勤總隊」字樣。（記者陳賢義翻攝）

2018-02-28 19:59

首次上稿 18:11

更新時間 19:59（新增照片）

〔記者陳賢義／台東報導〕空勤總隊黑鷹直升機蘭嶼執行救護任務墜海，飛海會進行打撈作業，繼昨日在蘭嶼岸邊發現空勤直升機殘骸，今天（28日）上午又在綠島海域撈獲直升機艙門，長約170公分、寬約50公分，上面烙印有「內政部空勤總隊」字樣，傍晚由海巡署海洋巡防總局第15海巡隊載返台東富岡港，交由空勤隊帶回及飛安會研判是否為黑鷹殘骸。

綠島漁業電台今天上午接獲漁民通報，在綠島南寮漁港西北方300呎左右，發現一紅色門板在海面上載浮載沉，疑是黑鷹直升機的艙門，不過因為太重，無法拖上船。

綠島漁業電台隨後通報海巡單位，第15海巡隊向飛安會回報，飛安會指示打撈上岸，並將派員抵東帶回鑑定。

海巡人員小心翼翼將疑似墜海黑鷹殘骸拖拉上艇。（記者陳賢義翻攝）

第十五海巡隊昨日傍晚將疑似失事黑鷹殘骸載返台東富岡港。（記者陳賢義攝）