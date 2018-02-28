對3小女生猥褻判刑20年 7旬美術老師再審遭駁回

2018-02-28 16:14

〔記者黃建華／高雄報導〕一名高齡70幾歲的洪姓美術老師，被控在2010年間對3名年僅6歲、8歲的國小小女童教畫時，四度在週六上課時引誘玩「野球拳」輸者脫衣遊戲，大伸鹹豬手猥褻3少女下體，還拉3小女生的手摸自己的私處，並嚇唬被害少女「不可以告訴別人，否則會死掉！」洪男一、二審被依12件強制猥褻少女罪，判處20年。洪男認為判太重，聲請再審，遭高雄高分院駁回。

這起7旬繪畫老師「老不羞」，涉嫌對3名國小女童猥褻的醜聞會爆發，肇因其中一名受害女童事後在國小課堂上課時，不自覺以鉛筆摳起下體的異常動作，被老師發現，經通知社工、家長一問，小女生才說出課餘週六上美術班的畫畫課時與其他2名小女生一起被洪姓美術老師邀約玩「脫衣野球拳」，並互摸的遊戲，家長憤而報警提告。

洪姓繪畫老師在法院審理時坦承犯行，一審被法院依強制猥褻未滿14歲少女，共12罪，判刑20年，洪男不服上訴二審遭駁回。洪男因此聲請再審，指舉凡性侵或猥褻案件有和解者，皆給予緩刑或輕判，即使比聲請人更嚴重案件也都只判1 、2 年而已，認為他被「誤判」重罪20年，違反比例原則及平等原則，還說自己高齡70幾歲，一生只犯此案，並稱自己只和學生摸幾下，且已和學生和解，希望重新審理，減輕改判6年以下刑度。

不過，高雄高分院認為，每個刑事案件犯罪事實不同，犯罪情節及有無法定加重、減輕理由有異，自難概括以他案輕判之結果執以臆測並指摘本案有違比例原則及平等原則，洪男聲請再審的理由不足，駁回其聲請。

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