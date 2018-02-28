大量毒品丟牆角露餡 警破社區毒窟

證物照（記者王宣晴翻攝） （來源警方）

2018-02-28 15:49

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊某社區前日有民眾在停車場發現裝有大量不明粉末提包，警方獲報初驗確認提包內的粉末為毒品，在現場等嫌犯現身取毒，警方埋伏11小時後當場逮到取貨的30歲黃姓男子，並在黃男住處起出製毒分裝工具，將黃男及屋內的郭姓女子帶回偵訊。

警方調查，本月26日中午，民眾在社區停車場牆角發現裝有疑似毒品的提包，嚇得趕緊報案，但因該處並無監視器，一度無法查出擺放毒品的嫌犯，警方守株待兔，在停車場埋伏11小時，直到晚間10時，住在該社區的黃男駕車進入停車場，拿起提包準備搭電梯上樓，埋伏員警一擁而上將他逮捕。

警方在提袋及黃男身上起出2639顆一粒眠毒品、重達9大包K他命共594公克、156.6公克的毒咖啡粉末，將黃男帶回住處搜索。過程中發現屋內22歲的郭姓女子企圖將製毒工具及毒品藏進櫃中，但最後仍查出4包總重251.7公克的K他命、一粒眠粉末3包、45片毒品梅片、磅秤、搗藥器、封膜機、毒品分裝袋等製毒工具，將兩人帶回偵訊。

警方今天表示，2嫌否認犯行，郭女更稱與黃男只是朋友，不知道他藏有大量毒品，但罪證確鑿，警方懷疑兩人涉嫌製造、分裝販毒，訊後依毒品罪嫌送辦。

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證物照（記者王宣晴翻攝） （來源警方）