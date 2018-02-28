8旬失智婦跳河輕生 命危急救中

2018-02-28 14:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重忠孝碼頭今早9時許傳出跳水案件，民眾目擊一名80歲的黃姓老婦跳進淡水河中，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵，下水搜救半小時後將婦人救起，但黃婦已無生命跡象，目前仍在醫院急救中。

警消調查，跳水現場並未留有遺書，透過人臉辨識系統找到黃婦家人，家屬表示黃婦患有輕微幻聽及失智症狀，今天上午趁家人不注意時自己跑出家門，近期沒發現黃婦有輕生念頭，不清楚婦人跳水輕生原因。

由於婦人目前仍在院急救，跳水輕生原因以及是否有外力介入仍待警方調查釐清。

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