馬公空屋發現男子陳屍 失血過多原因待查

2018-02-28 13:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公古蹟水仙宮旁一處荒廢古厝，今日被人發現一名男子陳屍，右腳旁大量出血，並散落玻璃碎片，警方據報後前往現場拉起封鎖線，同時由死者身上尋獲相關證件，為居住在鄰近的49歲方姓男子，領有重度殘障手冊。

馬公警分局調查指出，在馬公市民族路經營小吃店的婦人，今日上午由水仙宮旁住家前往店面，在廟旁廢棄空屋中發現一名男子倒臥，因急於開店，所以先行前往開店，上午10時多與鄰居閒談時告知，鄰居心覺有異，旋即通報屋主前往查看，發現男子已失血過多斷氣多時，緊急通報警方。

警方趕抵現場後，拉起封鎖線，並由鑑識人員入內查看，發現男子倒臥地上，右腳大量失血，旁邊有水族箱玻璃碎片，也沾染血跡，懷疑是男子踩到水族箱玻璃，因第一時間未及時救援導致失血過多身亡，已報請檢察官相驗，以釐清死亡原因，並由死者身上發現證件，為居住在附近的方姓男子。

根據了解，方姓男子每週洗腎3次，領有重度殘障手冊，今日上午應前往醫院洗腎，但卻遲遲未出現，醫院打到家裡找人，但方男早已出門，妻子直至接到警方通知電話才知道出事，並向警方指稱先生因腎臟疾病身體不好，最近情緒相當低落；而警方訪談相關鄰居，上午6時多有聽到玻璃碎裂聲，但出門查看未發現異狀，研判可能是意外發生第一時間。

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