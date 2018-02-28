酒後虐死友人還燒下體 3嫌各判刑8年多定讞

2018-02-28 14:03

〔記者謝君臨／台北報導〕台東縣男子郭禮台、江新東、胡勇福，2015年與另名胡姓男子相偕飲酒，酒後玩甩巴掌遊戲，不料郭等3人對另名胡姓男子猛甩耳光，甚至毆打致胡男身亡，還用打火機點燃紙張放在被害人下體毀損屍體，二審郭、江、胡各被依傷害致死罪判刑8年6月、8年2月、8年10月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，郭姓、江姓、胡姓男子於2015年5月23日晚間11時許，與另名胡姓男子相約飲酒，郭男等人酒後找樂子，提議玩甩巴掌遊戲，不顧被害人胡男說「不要打了，很痛！」，持續掌摑被害人近20分鐘；此外，郭男等人還持佛手瓜朝被害人丟擲，甚至毆打、踹踢，還拿捕獸夾夾弄被害人手、腳。

被害人因年紀較長，又有嚴重肝硬化及慢性胰臟炎，經凌虐後當場身亡，加害的郭男等人則進屋休息或返家；被告胡姓男子隔天起床後，發現被害人仍躺在屋外空地，以為只是酒醉未醒，又以打火機點燃紙張放在被害人下體，任憑火勢毀損屍體長達20分鐘。

庭訊時，郭男等人坦承原本只是想玩遊戲，但最後越玩越大，並無殺人故意；但高等法院花蓮分院二審時認為，被害胡男年紀長，健康狀況不佳，案發時因飲酒達高度酩酊醉意，郭男等人凌虐行為與胡男之死有因果關係，認定郭男等人出於傷害犯意，導致胡男死亡，論以傷害致人於死罪。

花蓮高分院認為，郭男等人酒後不知慎行，欺侮、毆打被害人，法治觀念薄弱，且未獲得被害人家屬原諒，判處郭男8年6月徒刑、江男8年2月徒刑，胡姓男子另犯毀損屍體罪，判刑8年10月；胡男未上訴，於二審定讞；郭男、江男上訴最高法院，日前遭駁回，全案定讞。