越南「姐姐」不打工改賣春 警破逃逸外勞集團

2018-02-28 13:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北警中山分局日前執行淨城掃黃專案，發現以「姐姐」為首的網路應召集團，拉攏號召逃逸越南籍女子組成應召站，在各大樓出租套房暗營色情，並利用社群網站及通訊軟體LINE招攬客人。

警方多日埋伏蒐證，27日晚間8時許兵分多路前往民生東路、錦州街等大樓出租套房查緝，當場查獲台籍男子李鴻緯和越南籍女子阮氏鶯情侶檔，及共犯2名、5名越南籍女性非法移工應召女，1名蘇姓男客，共查扣應召站不法獲利15萬元、派工用行動電話5支及監視器等證物。

警方調查，這次查獲的應召站是流竄大台北地區的色情應召站，34歲主嫌阮女本身就是逃逸移工，夥同45歲台李姓男友利用越南同鄉想賺更多錢的心態，吸收多名逃逸或者偷渡的越南移工組成一個以「姐姐」為號召的應召站，大量在「網路捷克論壇」或透過通訊軟體「LINE」發送女子清涼照片，吸引嫖客上門消費。

至於5名越南籍非法移工，其中2名為逃逸、2名為偷渡、1名持觀光護照來台，都是抱著淘金夢下海賣淫，未料錢都還沒賺到就被警方查緝。警方訊後依違反社會秩序維護法、妨害風化及入出國及移民法等罪嫌移送偵辦，6名越南籍女子也會遭強制出境。

中山分局連續掃蕩阮嫌所經營「姐姐」應召站，連同此次查緝並一舉破獲機房，連日來總計查獲到負責人、員工及逃逸身份應召女等共16人。

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