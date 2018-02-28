泰福內線交易案 徐紅照百萬交保 陳俊宏獲請回

2018-02-28 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕從事新藥研發的泰福-KY（6541）IPO案驚傳內線交易疑雲！檢調昨7路搜索，並以嫌疑人身份約談元富證券總經理李明輝、股市聞人徐紅照等6人，並約談元富董事長陳俊宏等5人作證；台北地檢署訊後依涉違證券交易法內線交易罪，諭令李、徐各20萬元、100萬元交保，陳俊宏則獲請回。

54歲徐紅照是高雄股市聞人，出身高雄證券業營業員，20多年前自台股賺錢後，就辭掉工作在家當起股票專業投資人，如今身家已達百億元；此外，徐紅照除了是浩鼎生技大戶，也持有總統蔡英文家族投資成立的中裕新藥股票。

元富證券董事長陳俊宏昨至北檢複訊時，面對媒體採訪他僅微笑，不發一語，訊後獲檢方請回；元富總經理李明輝移送北檢時，則頻用手遮臉，面對媒體詢問是否洩露內線消息等問題，均未回答。

檢調接獲檢舉，泰福原預計於去年8月由興櫃轉上市，元富證券（2856）負責承銷此案，卻因競拍流標導致遞延，元富證券內部人涉嫌在得知此利空的重大訊息前，洩密給投資人提早賣股避損上百萬元。

北檢昨指揮調查局新北市、高雄市調查處、彰化縣調查站，持搜索票展開7路搜索，其中包括元富證券總經理李明輝的住所及辦公室，並以嫌疑人身分約談李等6人到案，釐清本案相關案情。

元富證券昨發布重大訊息表示，公司已配合提供相關資料，並協助檢調釐清案情，該調查程序對公司營運無重大影響，公司也無報載所稱得知訊息後賣股避損之事。