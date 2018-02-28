可惡！毒蟲被攔查 竟輾過警員雙腿逃逸

同仁上前關心，並且幫忙叫救護車。（翻攝爆料公社）

2018-02-28 10:35

〔記者鄭景議／台北報導〕竟有這等可惡毒蟲！今日凌晨0時48分，台北市延平北路五段上，士林警分局社子派出所警員陳建中攔查一名邊騎車邊抽菸的男子，發現男子為轄區毒品調驗人口時，男子竟突然發動機車加速逃逸，將陳員撞倒在地輾過陳員雙腿逃逸，所幸陳員送醫後照X光確認沒有骨折，傷勢無大礙。

警方表示，肇事者為35歲的黃姓男子，為轄區列管的毒品調驗人口，但多次通知黃男前來驗尿都未到，陳員此次剛好攔查到，未料黃男竟趁著陳員在確認身分時，突然發動機車加速逃逸，過程中將陳員撞倒，機車車輪輾過陳員雙腿；目前無法確認黃男是否有其餘犯罪行為，因而作賊心虛肇逃，正積極查緝中。

陳員被撞倒後，其餘員警趕忙叫救護車，將陳員送醫，醫院X光機檢查後確認陳員雙腿沒有骨折的情況，僅腳踝有扭傷腫脹；陳員凌晨3時許出院返回所內休息，士林警分局長黃炳訓也迅速指示頒發獎金慰問，目前陳員已經回家休養。

據了解，陳建中年僅24歲，在社子派出所任職有一年多，平時工作認真，績效優異，同仁聽聞陳員被撞，都感到忿忿不平，表示一定要將黃男繩之以法。

士林分局頒發獎金，由副所長董政超（右）代發，慰問陳建中（左）。（記者鄭景議翻攝）