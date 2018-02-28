背著孕妻偷吃！維安特勤隊教官被爆劈腿 暴打E奶網紅

周志航（左一）曾在前中國國台辦主任張志軍來台時擔任隨扈。（資料照）

2018-02-28 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕警方最精銳的「維安特勤隊」傳出醜聞，根據《周刊王》報導，維安特勤隊中被列為重點栽培的看板教官周志航，被爆出隱瞞已婚身分偷吃鍾姓網紅，遭抓包後竟當街對鍾女施暴，日前周志航已被判刑。

報導指出，維安特勤隊最近傳出紀律鬆散，看板教官周志航最近被爆料，外遇一名年約40歲的E奶火辣網紅，兩人在2016年中秋節認識，隨後迅速發展成姐弟戀，周男期間常和鍾女分享生活趣事，還曾自拍執勤時喝酒的照片給鍾女，絲毫不怕被檢舉。

去年7月鍾女才得知周志航已婚，隨後到周男家中咆哮，沒想到周情急之下，竟把鍾女制伏，並拖女方到河堤，過程中，鍾女被周弄得傷痕累累，隨後鍾女立即提出分手並驗傷提告，她強調要透過媒體讓大家知道維安特勤隊有多爛。

保一總隊對此表示，周志航去年7月與女子發生不正常男女關係，已被記一大過處分，並調離維安特勤隊，至於遭告傷害一事，因法院已判決確定，將再追究行政責任，近日會發布新的懲處，例如再加記過等。

除了周志航，維安特勤隊27歲已婚的隊員黃鈺棨也在外搞一夜情，知情者指出，黃和多名女子曖昧，下班時常禁不住誘惑，不過也有同事替他喊冤，黃鈺棨現遭到保一總隊懲處，從特警轉為一般警員。