獨家》民雄男子深夜意圖跳樓輕生 消防苦勸化解危機

2018-02-28 01:07

〔記者陳璟民／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉雙福村建國路二段內某公寓1名43歲甄姓男住戶，疑因夫妻失和，妻帶3個孩子離家9天，他心情苦悶，今天子夜酒後爬到頂樓電梯機房屋突上，意圖跳樓尋短，還自行打電話報案，消、警獲報趕往勸說，消防人員還在1樓地面鋪設氣墊防範意外，經苦口婆心溝通，他的情緒才緩和，願意下樓返家，但因他稍早曾在家裡徒手擊破陽台玻璃窗，致手指受傷流血，仍獲送往嘉義基督教醫院診療。

據了解，警、消人員上頂樓勸說時，只見甄男渾身酒味，手邊還有酒瓶，一度嗆聲要跟員警單挑，也曾向消防人員索菸抽；甄男自述是緬甸華僑，曾在海軍陸戰隊服役，與妻育有3個孩子，分讀專科、高中及新生兒。

僵持到凌晨約1點，甄男心情稍微緩和，從屋突下到電梯機房頂，坐在牆角跟員警訴苦，並接受救護人員包紮手指傷口，約過10分鐘，才接受眾人好說歹說，從屋頂下到同棟5樓自家。

警、消陪他進屋，看見陽台玻璃窗破了個直徑約30公分的大洞，地面布滿碎玻璃；消防人員顧及其手指割裂傷，最好到院治療，說動他同意送醫進一步診治，這起狀況在凌晨1點40分左右解決。

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