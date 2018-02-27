國手裝瞎詐保 判吐還保險公司417萬

前手球國手陳敬鎧曾跟藝人蕭敬騰合拍公益廣告，疑因裝瞎詐保被依詐欺罪起訴，101年12月在律師及多位盲友陪同下召開澄清記者會，過程中數度哽咽。（資料照）

2018-02-27 18:15

〔記者黃建華／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧被控涉嫌裝瞎向國泰、南山保險公司詐領保險金，被依詐欺罪判刑1年2月定讞，民事部分一審判他須吐還2家保險公司共417萬元，陳男上訴後，高雄高分院歷經近2年審理，今仍判陳男敗訴須吐還417萬保險金。

陳敬鎧原就讀彰師大體育系，2009年11月就讀大三時與施姓國小老師發生車禍，因腦傷被診斷為重度視障，向國泰等3保險公司申請理賠獲522萬元，另向施男求償千萬。但施男懷疑有詐，私下到陳男部落格與就讀學校蒐證，發現陳敬鎧自2010年4月起到2011年畢業前在校根本活蹦亂跳，不需使用柺杖、輪椅，還能參加運動會跳舞及教學生打球，因此向保險中心檢舉陳男詐保。

事後檢方依詐欺罪起訴陳男，2014年8月高雄地院重判陳男4年10月徒刑，上訴後二審刑事庭依據陳敬鎧車禍後在彰師大應試填寫的試卷等證據，認定陳男並非如他所說全盲，仍依詐欺罪判他1年2月有期徒刑，得易科罰金定讞。

民事部分，3家保險公司均對陳男提告請求返還保險金，其中國泰人壽請求100萬、南山人壽請求317萬部分均於今天二審宣判；至於明台產險請求105萬部分，仍由二審另案審理中。