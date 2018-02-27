富少李宗瑞性侵等案 高院再判賠6女共1325萬

2018-02-27 17:59

〔記者楊國文／台北報導〕33歲的富少李宗瑞，被控迷姦、偷拍女模、女友人等20多人，其中性侵、偷拍5名女子被判刑20年定讞，已發監台北監獄執行，高院更一審去年認定李另對9名女子涉及強制性交、乘機性交等罪，各處4年10月至5年2月不等徒刑，共判39年2月，正由最高法院審理中；民事部份，高等法院今傍晚以李侵害被害人貞操和隱私權為由，判李被控涉對6女乘機性交、偷拍等案，分別須賠償175至255萬元不等，共1325萬元。可上訴。

據指出，李宗瑞共被18名被害女子索賠，金額較高者，最高法院已判決李應賠償4人各為200萬、200萬、230萬、230萬元，這部份共860萬；此外，尚有多名女子已和李以數十萬元不等金額私下和解而撤告。

刑事部份，李仍涉性侵9女等案，仍在最高法院審理，將來判決結果出爐，將與目前已定讞的20年，再合併判定應執行刑期，最多以30年為限。

目前李宗瑞在北監服刑，據指出，服刑狀況正常，但多次出庭的身形明顯消瘦。

李的辯護律師質疑，李被指控性侵被害人案件中，從影片中可明確看出告訴人意識清楚、或和李有對話等互動，應非性侵。

李宗瑞被控98年8月起，到台北市信義區夜店把妹，認識女模、女性友人，竟以安眠藥摻入香檳等手法，騙被害人喝下，對20多人性侵、偷拍，還錄下性侵過程。