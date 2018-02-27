泰福生技爆內線交易 搜索約談元富證總經理等6嫌

泰福生技爆內線交易，負責承銷的元富證券涉嫌提早賣股避損，元富證總經理李明輝（左）今遭檢調搜索約談。（圖取自元富理財網）

2018-02-27 19:59

首次上稿 17:50

更新時間 19:59

〔記者謝君臨／台北報導〕從事新藥研發的上市公司泰福生技（6451）驚傳捲入內線交易疑雲！檢調接獲檢舉，泰福原預計於去年8月由興櫃轉上市，元富證券負責承銷此案，卻因競拍流標導致遞延，元富證券內部人涉嫌在得知此利空的重大訊息前，洩密給投資人提早賣股避損上百萬元，檢調今7路搜索，以嫌疑人身份約談元富總經理李明輝等6人到案，另傳喚5人作證，全案朝違反證券交易法內線交易罪方向偵辦。

泰福生技獲潤泰集團總裁尹衍樑投資，加上「生技天王」執行長趙宇天，黃金組合備受矚目，但上市命運多舛，原本預計去年8月由興櫃轉上市，因競拍流標導致遞延，在改為詢價圈購後，新募資金逾15.56億元到位，去年10月26日順利以72元正式上市，成為國內首家以科技事業定位上市的生技公司。

然而，檢調卻接獲檢舉，指泰福去年8月由興櫃轉上市破局，元富證券內部人提早得知此利空的重大訊息後，涉嫌洩漏消息給投資人，提早賣掉泰福股票避險上百萬元，等股價低檔時再買回，違反證券交易法內線交易罪；泰福則未有內部人涉入此案。

北檢今指揮調查局新北市、高雄市調查處、彰化縣調查站，持搜索票展開7路搜索，其中包括元富證券總經理李明輝的住所及辦公室，並以嫌疑人身份約談李等6人，釐清本案相關案情，晚間陸續移送至北檢複訊，檢方訊後不排除對李等人祭出強制處分。

泰福目前主要開發產品為TX01（應用於癌症化學法所引起的嗜中性白血球減少症）目前已完成人體三期臨床試驗，正準備向美國FDA申請藥證；TX05（適應症為乳癌）已於2017年9月取得美FDA同意進行人體第三期臨床試驗；TX16（適應症為大腸直腸癌及肺癌）於2017年底完成人體第一期臨床試驗，2018年進入臨床三期試驗。