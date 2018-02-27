開挖致鄰屋坍塌住戶傷 建商允善後

建商開挖土方，造成鄰屋增建的廚房坍塌。（記者蔡宗勳攝）

2018-02-27 17:02

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉光明街前晚突然一陣「天崩地裂」，4間連棟民宅的後方增建廚房瞬間坍塌，造成一女輕傷送醫，縣府、鄉公所今派員了解，台灣土木技師公會嘉義辦事處長黃敏修也到場勘查，黃強調災情不會再擴大，但要加強防災，建商則允諾負責到底。

黃敏修研判應是位於房宅後方的排水系統有裂縫，長期滲透致地下土方鬆軟、掏空，建商挖土時，因增建的建物沒有地基，造成4棟房室的後方增建廚房一起塌陷。

黃敏修指出，當務之急是做好防災工作，禁止再有水流入，應立即興建臨時排水系統，讓住家的生活機能（無法用水、上廁所）可以恢復，緊急措施未完成之前，萬一下雨的話就要蓋下帆布。

建商表示，前天怪手開挖地基時，就發現這4間房子後方的土方相當鬆軟，顏色也偏黑，因而暫時停工，評估後，原訂今天要進行補強工作，機具人員都已調度好了，結果計畫趕不上變化，竟發生房宅倒塌事件。

事件發生時，有位50歲李姓婦人聽到廚房發出轟隆隆，開門查看，就隨著陷落1公尺深，所幸僅雙腳擦挫傷，治療後已無大礙。

受池魚之殃的住戶今天仍難掩恐懼神情，異口同聲表示比發生地震還可怕。