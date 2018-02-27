台灣毒梟出資 中國製毒師來台製作1762公斤K毒半成品

調查局高雄市調查處破獲兩岸合力製毒工廠，查扣1762公斤K毒，調查局副局長林玲蘭特別南下致意，慰勞破案有功人員。（記者黃建華攝）

2018-02-27 16:56

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局高雄市調查處今宣布破獲首宗「中國籍製毒師傅來台提供技術、台灣毒梟出資」，合力在彰化鹿港設立一處Ｋ他命製毒工廠，緝毒單位共起獲成品、半成品1762公斤，逮捕中國籍黃姓、孫姓2製毒師傅以及台籍林姓、劉姓看管製毒工廠的共犯，全案正擴大追查幕後台籍金主。

高雄市調查處處長蔡文郎表示，檢調憲警在除夕前夕破獲這起K他命製毒工廠，查扣的毒品數量足以提供400萬人次吸食，適時防止毒害國人。調查局副局長林玲蘭今特別南下向破案單位致力。

調查局高雄市調查處是在今年2月11日於彰化縣鹿港鎮一處鐵皮屋破窗攻堅，破獲這起「兩岸毒梟合作的製毒工廠」。

高雄市調處主任連震宗指出，該處去年11月接獲情資得知，兩岸毒梟覬覦台灣與東南亞毒品市場日益龐大，K毒價格每公斤漲到100萬元，但因對岸製毒刑責重，由台灣毒梟出資、在台尋找製毒地點，再由對岸毒梟寄運製毒設備，整廠輸出台灣聯手製毒，並聘請中國籍製毒師傅黃男（代價人民幣30萬元）、孫男（代價每公斤K毒成品抽100美金）來台負責製毒，打算利用春節「大市」出貨。

經專案小組報請高雄地檢署檢察官李怡增指揮，透過大數據分析對岸入境觀光客資料，鎖定黃、孫2人可疑，發現2人一入境即被台灣毒梟派人接走，入住觀光飯店，先觀察有無被司法單位跟監，經過數日後再接往製毒工廠內製毒。

緝毒單位除夕前收網破窗攻堅，當場查扣成品、半成品1762公斤的K毒，並查扣大批製毒設備，當場逮捕看管制毒工廠的台籍共犯林男、劉男與中國籍製毒師傅黃男、孫男等4嫌，瓦解此一兩岸毒梟合力製毒工廠，連日來專案小組正積極追緝幕後在逃台籍毒梟金主等共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

調查員破窗攻堅，直搗製毒工廠。（記者黃建華翻攝）

製毒嫌犯逃出被制伏逮捕。（記者黃建華翻攝）

調查員將製毒犯嫌壓制在地。（記者黃建華翻攝）

專案人員在製毒工廠清點毒品與原物料設備。（記者黃建華翻攝）

製毒設備都來自中國。（記者黃建華攝）