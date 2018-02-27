長年為病所苦 婦人夜飲酒今早關門引爆瓦斯

楊姓女子點瓦斯引爆自宅。（記者陳彥廷翻攝）

2018-02-27 16:13

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉今天上午11點左右傳出民宅氣爆，初步調查發現，55歲楊姓女子長年患有精神疾病，今早叫了5桶瓦斯後，竟要瓦斯行老闆廣播「請鄰居快跑」！隨後就關門、開瓦斯、企圖引爆，瓦斯行老闆見無法阻止，趕忙將載滿瓦斯的車輛駛離，並要鄰居快離開，鄰居聞到強烈瓦斯味不久後就聽到爆炸巨響，楊女陳屍家中客廳、面目全非。

楊女引爆瓦斯的民宅位於枋寮僑德國小附近，爆炸震憾力讓連相隔數十公尺的民宅玻璃也難以倖免破裂，住隔壁的阿公爆炸後嚇得不敢回家，只能在附近徘徊，還有附近老翁嚇得直說「活動80歲第一次遇到，嚇到腿軟」，據傳連數公里外的春日鄉都聽得到震天爆炸巨響。

據調查，楊女在高雄長庚醫院就醫已有十多年，患有思覺失調症狀（前稱精神分裂症），該症具有幻聽及幻覺等病症，警方常接獲其報案騷擾和妨害安寧等卻不知所以，當地居民也很頭痛，不過近來有平復跡象。

與其同居的兒子指稱，母親近來算是情緒相當平穩，不過昨晚卻突如其來喝酒，沒想到他一早出門工作後，竟接到家裡爆炸的消息。

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楊女引爆瓦斯，家中家具全被炸到街上。（記者陳彥廷攝）

楊姓女子點瓦斯引爆自宅。（記者陳彥廷翻攝）