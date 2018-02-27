怨店家不讓打麻將 她亂打30多通電話檢舉吃官司

2018-02-27 16:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓女子因不滿2016年起，某家小吃店老闆娘不讓她進去打麻將，懷恨在心，去年開始連續打了30多通電話檢舉該店賭博，但警方到場時，根本查無賭博實證，老闆娘受不了報警處理。追查後發現，是陳姓女子挾怨報復，約談她到案說明，並依誣告罪將她移送法辦。

基隆市警一分局南榮路派出所於106年至107年2月間，共接獲30幾次檢舉轄內某間小吃店內有賭博情事，警方屢次前往查看皆無所獲，小吃店老闆娘不堪其擾，至派出所提出誣告告訴，警方調閱報案紀錄比對報案電話通聯，循線找到檢舉的陳姓女子，將她約談到案。

小吃店老闆娘表示，小吃店內提供客人泡茶、唱歌，由於店內客人多半是老人家，提供麻將是要讓老人家消磨時間，純屬娛樂並無賭博，警方到店內查看後，為了避免麻煩，便不再提供麻將。陳女曾也是店內客人，與她並無結怨，不了解為何她要亂檢舉。

53歲陳姓女子到案後，否認自己是報案人，直到警方拿出通聯紀錄，陳女改口有撥打110檢舉。陳女向警方表示，2016年起小吃店老闆娘就不讓她進入小吃店打麻將，心生不滿才會檢舉她。警訊後，依誣告罪將陳女移送地檢署偵辦。

警方呼籲，勿因私人恩怨將110報案專線當成復仇途徑，可能吃上誣告罪名。