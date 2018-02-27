油漆工化身直播禿鷹 狙擊買家詐上百萬

男子饒家瑞被送辦。（記者邱俊福攝）

2018-02-27 15:42

〔記者邱俊福／台北報導〕油漆工饒家瑞涉嫌鎖定時下流行的臉書直播拍賣社群，加入社團成員後，見有買家得標，便冒充賣家私訊給買家，並提供自製的信用卡付款表單，取得信用卡資料盜刷，購買遊戲點數、餐卷等，犯案一年來得手約145萬多元，刑事局偵九大隊第三隊今天將他逮捕到案送辦。

警方調查，30歲饒嫌，平時擔任油漆的臨時工，去年3月起開始犯案，目前清查至少進入漁產、女裝等3家知名臉書直播商家，被害人10人以上。

警方表示，饒嫌隱身於臉書直播拍賣社團中，暗中觀察買家得標後，隨即冒用臉書直播賣家的圖像及暱稱，以臉書即時通訊軟體私訊被害人，甚至要求加入其LINE洽談，期間告知得標後僅接受信用卡付款，要求被害人需將個資、信用卡號等填入所提供信用卡付款表單。

饒嫌盜刷時，再向被害人索取銀行傳給被害人的信用卡3D驗證碼（OTP）簡訊，加以盜刷，倘若被害人收到銀行簡訊通知已有警覺時，即至未支援3D驗證的網路商店繼續盜刷。

案經許多銀行接獲客戶反應被盜刷後，經分析皆是直播買家，向警方報案，警方經長期蒐證，昨天赴饒嫌位在新北市住處，將他逮捕，查扣犯案手機、人頭電話等贓物；全案依詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。