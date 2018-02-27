老翁開賓士車撞進超商 2用餐區客人受傷

花蓮一名老翁駕駛賓士轎車撞進超商。（消防局提供）

2018-02-27 16:40

首次上稿 14:56

更新時間 16:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕69歲吳姓男子今天中午12點半駕駛賓士S350轎車，無預警突然撞進鳳林鎮滿妹豬腳旁的一家超商的落地玻璃，車頭無損，但玻璃及玻璃前的靠窗座位整個撞破，正坐在窗邊座位區吃咖哩飯的一對母女，看到車子直撞過來嚇壞，撞擊造成全身多處割傷及撕裂傷，送醫急救進行縫合，有生命危險。

警方初步了解，肇事者是69歲吳姓老翁，設籍新北市，住在鳳林鎮上，今天從台北開賓士轎車S350南下返家，發生撞擊後，車頭完全無損，老翁也毫髮無傷，但他整個人嚇傻「一問三不知」，完全說不出話，也無法描述到底發生何事；待老翁情緒穩定後，警方進一步了解，老翁回答，當時車子不受控制，可能是車輛暴衝釀禍。

警方表示，由於老翁並未酒駕，推測可能與疲勞駕駛有關。

超商業者及店員均低調不願受訪，僅表示「由總公司公關統一發言」。

警方表示，目前肇事原因仍待調閱店內監視錄影機，至於2名傷者則被撞到重傷，頭部、手部及身體多處撕裂傷送到台北榮總鳳林分院急救。

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賓士轎車撞進超商，還好人員只受到輕傷。（記者花孟璟攝）

當時正在超商內吃咖哩飯的2名客人被碎玻璃割傷，送醫縫合後已無大礙。（消防局提供）

賓士轎車撞進超商，超商忙著善後。（記者花孟璟攝）