求死要鄰居先逃 枋寮精障女搬瓦斯自引爆亡

2018-02-27 14:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉今天驚傳氣爆案導致1死命案，該疑似有身心障礙手冊的女子，一早叫了5桶瓦斯後，就自己把瓦斯搬入門內後拉下鐵卷門後引爆，還跟送瓦斯的瓦斯行老闆要求「廣播要鄰居快跑!」。

據了解，該女子與先生離異後與兩子居與該民宅，一早該女先到附近的瓦斯行叫瓦斯，但引起疑竇遭拒，隨後她再到更遠的瓦斯行謊稱要「辦桌」，該瓦斯行不疑有他送到騎樓。

隨後該女就直接在瓦斯行老闆眼前拿出打火機，並搬入瓦斯甚至要求瓦斯行老闆廣播「要鄰居快跑!」，隨後就發生爆炸。

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