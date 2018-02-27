網拍仿冒名牌襪 小資女用中國劣貨賺一倍

2018-02-27 14:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事網拍的曾姓女子，去年從中國進口仿冒NIKE與UA的襪子7000多雙，每雙價格15至20元，她在網路上以每雙40元價格販售，妄想賺一倍價差，卻被保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊查獲，上述襪子的真品，市價每雙達160元與680元，曾女侵權的市值達200餘萬元，但仿冒品的瑕疵極多，商標甚至「只有一半」，曾女宣稱這些襪子的真品品牌知名度高，她又用極低的價格販售，相當的好賣，但僅賣幾百雙，獲利僅1萬元，全案今天依違反商標法函送法辦。

保二總隊刑大偵二隊去年底在網路巡邏時，發現原本從事小型家具網拍的「小資女」曾姓女子（30歲），在蝦皮拍賣皮台，販售仿冒的NIKE襪子，以及簡稱UA的Unert Armour襪子，獲得上千筆的評價，這些襪子每雙僅賣40元，遠低於NIKE真品的160元，以及UA真品680元，去年底於北屯倉庫內，查獲曾女從中國購入的仿冒襪子6763雙，其中，仿冒NIKE共3693雙，仿冒UA為3070雙，另有數百雙已經售出。

曾女坦承每月營業額約5萬，但僅售出一小部份，保二總隊請原廠鑑定，原廠提出的鑑定報告如下，NIKE襪子部份，真品有制式型、色號標示，有制式洗標，每雙新臺幣160元，有紙卡吊牌，吊牌上有NIKE制式UPC貼標，仿冒品欠缺上述標示，每雙僅40元，UA襪子部份，仿冒的整體結構，與真品標準不符，仿冒品無包裝且無標籤，真品有包裝且有標籤，仿冒品每雙40元，真品參考價格每雙新臺幣680元。

警方另外發現，仿冒品的外觀與真品差距不大，一般人不易辨識，但觸感比較差，瑕疵品的比例很高，例如UA的商標，仿冒品就有「印一半」的瑕疵品，曾女坦承犯行，全案今天依違反商標法函送法辦。