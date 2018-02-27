合法掩飾非法二氟一氯甲烷冷媒 高雄海關查獲近13噸

2018-02-27 13:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕不肖業者明知二氟一氯甲烷冷媒（HCFC-22，俗稱R22），為環保署公告禁產品，竟以合法的四氟乙烷環保冷媒（俗稱R134a）掩飾非法，企圖闖關進口，卻因紙箱印製粗糙，被關務署高雄關識破，經過儀器檢測，查獲近13公噸，全是中國製；潘姓貨主辯稱不知情，但仍被依違反空氣污染防制法移送法辦，也依海關緝私條例裁處。

高雄關今天強調，本月14日開櫃調查，因數量龐大，耗費7個工作天才檢測結束，確認整個貨櫃僅20％合法，多達80％非法，亦即屬管制冷媒數量達955桶、淨重近13公噸，預估市值逾500萬元，通報調查局偵辦。

高雄關表示，業者申報合法環保冷媒，且包裝紙箱與裝填鋼瓶本體標示、顏色等都合乎規格，實際卻是走私管制冷媒，涉及虛報貨名，違反海關緝私條例，也違反空氣污染防制法第30條及59條等規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

高雄關強調，環保署已規定氟氯烴（HCFCs）未經許可不得輸入，且逐步管制、限縮用途，但因目前國內舊式車輛空調系統及舊式空調設備，仍需使用管制冷媒，市場供不應求且有利可圖，不肖業者從中國走私低價管制冷媒，意圖賣給維修業者獲取高額利潤。