雲翠大樓倒塌疑結構不良 花檢聲押建商劉英麟

2018-02-27 12:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震造成雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內14人死亡，花蓮地檢署發現營造商施作工程過程中涉嫌有諸多重大瑕疵，花檢昨指揮調查局人員同步搜索分別位於台北、台中、花蓮雲門翠堤大樓營造商北歌建設公司負責人、阿官火鍋及漂亮生活旅店之負責人、建築師、土木技師、設計師等處所，檢方調查後認為建案負責人劉英麟建造過程有疏失，今依涉嫌業務過失致死等罪嫌向法院聲請羈押。

花蓮地檢署指出，雲門翠堤大樓建案實際負責人劉英麟涉嫌自行監工，明知自己不具土木技師等相關專業技師資格，在發包施工時，本應注意其工程應交由合法雇有土木技師等專門技術人員的營造公司承攬，再由專業人員負責完成符合設計圖說、建築技術成規及合格專業人員所應熟知技術規範的建築物，以具備符合法令所定的結構強度與耐震能力，竟疏未注意及此，草率自行雇工施作並自行監督，致所施工完成的建築物有重大降低結構強度暨耐震能力違誤，且因房屋結構施工錯誤重大過失，致雲門翠堤於地震甫發生八秒鐘內，立即發生潰散性的破壞。

檢察官昨再度傳喚被告即興建雲門翠堤的北歌建設負責人劉英麟、設計監造之建築師游德榮、阿官火鍋及漂亮生活旅店之負責人陳光印及王桂秀、進行結構計算陳姓土木技師等5人，及證人即室內設計師、供料廠商等十餘人相互對質釐清事實。

檢方指出，訊後認為被告五人均涉嫌業務過失致死等罪嫌重大，其中被告劉英麟案發後對於其過失情節的供述避重就輕、匿飾卸責，顯有勾串共犯、證人之虞，經檢察官於今日凌晨聲請羈押禁見，目前法院開庭當中。另被告游德榮、陳光印及王桂秀分別經諭知30萬、50萬、30萬元交保候傳，並均限制出境。