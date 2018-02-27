屏東枋寮民宅氣爆 1人陳屍客廳

枋寮一戶民宅發生氣爆。（記者陳彥廷翻攝）

2018-02-27 12:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉一間透天厝今天上午11時左右驚傳氣爆火警，警消到場救援，發現一人陳屍在1樓的客廳，因爆炸威力強大，已面目全非，連性別都難以辨認。

警消共移出5桶瓦斯桶，並已拉封鎖線調查現場。

氣爆還波及相鄰的民宅，鄰居指出，該氣爆民宅為一對夫妻居住，氣爆當時聽到「砰！」的一聲巨響，急忙跑出來觀看，只見火舌從氣爆民宅竄出。兩戶鄰宅大門全被震歪玻璃碎裂，幸無其他人受傷。

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