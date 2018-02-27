雪上加霜！魏應充無法返家過年 外役監擦窗戶又跌倒受傷

前味全食品董座魏應充驚傳除夕當天擦玻璃摔傷！（資料照）

2018-02-27 12:05

［記者魏瑾筠／桃園報導］前味全食品董座魏應充驚傳除夕當天擦玻璃摔傷！因味全混油案入獄服刑的魏應充，驚傳除夕當天上午擦拭獄房窗戶時不慎受傷，獄方表示當天立即戒護送醫，目前定期回診。

八德外役監副典獄長柯書宇表示，魏應充在除夕上午看見舍房窗戶有灰塵，想拿抹布登上浴室水泥台擦拭，不料因重心不穩不慎跌倒，造成左肩及頭部擦傷，獄方發現後立即將他送醫，所幸並無大礙，目前定期回診追蹤。

據了解，魏應充住在8人房，除夕當天許多獄友都申請返家探視，但他去年12月中旬，才從台北監獄移往八德外役監獄服刑，未符合「移入外役監執行期間，作業成績連續2個月均達法定最高額80%以上」等返家探視申請條件，因此只能待在牢裡；據悉，除夕有平面媒體大篇幅報導魏應充「連續2天，被媒體直擊在桃園八德外役監種田、掃地，體型還胖了一圈，依規定目前無法返家過年，須等到3月才可定期返家...」等，獄友拿報紙給他看，魏當時僅苦笑沒多作表示，但心情也因此受影響，沒想到後來只是想擦窗戶卻又摔傷。

柯書宇表示，因病情涉及個人隱私不便說明，目前魏應充除了休養，也有用三角巾固定左肩，並進行定期回診，只要他有不適，向獄方申請看病也會立即處理。