學生宿舍出現暴力性侵強盜犯 法官重判12年7個月

2018-02-27 12:19

［記者楊政郡／台中報導］鄭男106年8月侵入東海別墅學生套房，持水果刀尾隨女大生進入套房，連同在屋內的徐姓男友，一起被壓制以膠帶綑綁，鄭企圖劫強盜兩人財物，對女大生性侵得逞，徐男拿滅火器反擊，鄭男人高馬大，兩大學生及鄭男一陣混戰、渾身是傷，驚動鄰居報警逮捕鄭男，台中地院依強盜、強制性交等罪判12年7月徒刑。

判決書指出，30歲鄭男106年8月2日下午，從龍井區新興路某出租套房大樓下樓，遇女大生要上樓，尾隨至4樓，趁女大生開門之際，持水果刀壓制隨後闖入，進去後看到徐男在場，喝令搶劫不要動、不要講話，女大生不敢抗拒拿出錢包給他，裡面只有100元，嫌棄而沒拿，又向徐男要求交付，徐男佯稱有2000元，放在樓下機車置物箱內。

鄭男見兩人瘦弱，拿出隨身攜帶的膠帶綑綁，又燃起性侵犯意，裸露下體強行褪去女大生衣著，逼女大生舔其乳頭、替其口交，扳開雙腳以其手指性侵下體，再以生殖器性侵至射精，徐男在旁雖意圖阻止，但人高馬大的鄭男聲稱其對男性亦有性趣，徐男才不敢躁進反抗。

性侵得逞後，以手機拍攝兩人身分證件，恫嚇稱：如報警，可隨時按證件資料，利用網路搜索，後來竟看徐男腳毛不順眼，強制要求女大生拿刮鬍刀，幫男友剃掉腳毛。

當晚約8時，喝令女大生隨他下樓到其男友機車置物箱內取財，皮夾內有900元，拿走500元一張。又想到自己沒女友，竟要求女大生假裝是其女友，要求女大生親吻他臉頰，供其以手機自拍，還要求手拿著500元紙鈔，鄭男持刀又人高馬大，女大生不敢反抗都配合演出。

樓下拍攝結束後，又押女大生返回樓上住處，此時徐男已自行掙脫，持拖把木柄纏繞陶瓷水果刀為防禦武器，在2樓走道伺機反擊解救女友，雖有刺傷鄭男，但手上武器很快被鄭男打掉，女大生加入反擊行列，徐男再持滅火器反擊，鄭男則以水果刀挾持女生來威嚇，徐男開啟滅火器朝鄭噴灑，鄭男瘋狂反擊，滅火器還是被撥落。

所幸其他住戶聽聞吵鬧及求救聲而報警，員警到場逮捕鄭男。將掛彩的3人都送醫治療，均無生命危險。