查「紙蟲」 傳各地檢署出動了

傳衛生紙將漲價，引民眾搶購，傳地檢署也出動調查「紙蟲」。圖大賣場的衛生紙販售區幾近被搬空。（資料照）

2018-02-27 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕衛生紙哄漲，引發民眾搶購，各大賣場貨架上的衛生紙被搬光，業者補貨補到手軟，公平會將在今天邀業者「喝咖啡」，徹查漲價風潮，而據報導，各地地檢署也出動了，針對可能囤貨及哄抬價格的「紙蟲」進行查緝。

綜合媒體報導，這一波衛生紙漲價風潮，來的突然，民眾一陣狂搶，各地消保官也出動訪查，到目前為止，還沒有逮到原凶，也指衛生紙並不缺貨。

《聯合報》報導，不過，在業者及消費者之間，是否有「紙蟲」囤貨及哄漲，或是散佈謠言，引發民眾恐慌，檢方則已出動調查。士林地檢署就已經接獲檢舉，指有中盤商囤貨，疑意圖抬高價；彰化也有人在網上貼文，表明接受預購，每包7元，最高可買100包等。

據報導，哄抬衛生紙交易價格，究竟有沒有觸法？檢方說法是，「恐涉犯刑法第251條意圖抬高交易價格、囤積物品罪嫌，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金」；不過台灣高檢署則表示，「各地檢署近日已著手調查有無不法，但衛生紙不算『奇貨』，囤積或哄抬價格也難構成妨害農工商罪」。