博士老公13年不跟她嘿咻 人妻崩潰求離婚

林女指丈夫讓她夜夜守活寡，幾乎快發瘋。（情境照）

2018-02-27 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕有性生活才算是夫妻？北市一名林姓人妻指控老公，結婚13年來長期對她冷淡以對，也不跟她行房，兩人形同「室友」，讓她守活寡，幾乎快發瘋，希望法官判離，結束這段婚姻，一審法官認為性慾因人而異，因此判林女敗訴，不過二審逆轉，法官改判離婚。可上訴。

《蘋果日報》報導，林女和博士老公2005年結婚，4年前提告指控，結婚初期每年老公僅跟她行房1、2次，2011年後完全不碰她了，用各種藉口推託，後來常晚歸，兩人也因此未生兒育女。

林女描述，老公就算和她一起躺在床上，也不會碰她，還說不一定要有性生活才是夫妻，她夜夜抱著枕頭流淚，也多次找老公攤牌，老公還是沒性趣。甚至老公在家，還用LINE跟她對話，也拒絕搬進2人合買的新家，另外用妹妹名義買房，讓她快發瘋。

至於林男則稱，當時跟岳父母同住，有無形壓力存在，但每月仍有嘿咻3、4次，2011年間因母親過世，才稍微停機，之後有逐漸恢復，且夫妻2人常一起出國，也常注意餐廳與電影資訊，他還去醫院檢查確認性功能指標正常。至於用妹妹名義買房是理財計畫，妻子還出借70萬元，是妻子換鎖，讓他不能進去新家。

林女一審敗訴，上訴後，高院認為，因閨密證稱，林女曾透露丈夫「不行」，就算出國旅遊也不碰她，林母也證稱沒看過女兒如此傷心痛苦，女兒曾向她哭訴，她勸女兒好好大哭一場、好聚好散。法官認為雙方均有過失，婚姻已成空殼，改判雙方離婚。