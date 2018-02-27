暗夜領隊上床猥褻 機警小六女攝影蒐證智擒惡狼

2018-02-27 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕好聰明、機智的小女孩！

一名女童小美（化名）去年參加國小畢業旅行，陳姓領隊竟趁女童們熟睡時，潛入房間襲胸，小美驚醒後，陳男嚇得躲進一旁棉被櫃，小美急中生智想到要保全證據，於是拿起平板電腦拍下陳男雙手抱頭窩藏的鏡頭，更火速傳到班級女生的LINE群組內，然後跳上床繼續假睡，陳男起身逃走前誤以為是其他同學的手機拍他，臨走時還將照片刪除，沒想到刪錯手機，新竹檢方依加重強制猥褻罪嫌起訴。

檢警調查，綽號「馬卡龍」的陳男去年底擔任中部某國小6年級畢業旅行領隊，師生在新竹縣橫山鄉萬瑞森林遊樂園過夜，陳男向女學生們誆稱「睡覺不要鎖門，我會來查房，檢查你們睡了沒！」等語，讓女童們因而沒有鎖上房門。

隔天凌晨3點多，陳男潛入房內，趁女童小美熟睡之際，將手伸入衣服內，來回撫摸、揉捏胸部約3秒，小美因胸部遭觸摸而驚醒扭動身體後，陳男乃將手縮回，又再伸手撫摸肚子，小美因察覺有異而將棉被掀開，發現正以雙手遮臉的陳男，乃再蓋回棉被假睡，陳男馬上改躲到一旁的棉被櫃內。

機靈的小美為保全證據，遂起身持平板電腦打開棉被櫃，發現躲藏者為綽號「馬卡龍」的領隊陳男，萬萬沒想到白天親切和善的帶團大哥哥，晚上竟變成爬上床的惡狼！

小美因受到驚嚇，隨即將櫃門關起，待情緒平靜後，再將櫃門打開，以平板電腦拍下陳男躲在櫃子手抱胸口、頭埋雙臂內的照片後，趕緊關起櫃門，將照片傳送至班級女生的Line群組內，然後躺回床上繼續假睡。

不久，陳男從棉被櫃中爬出後，誤以為小美同學放在櫃上正在充電的手機，是剛才拍他躲在棉被櫃的手機，乃將手機內照片全數刪除後，才離開房間。小美則於早餐後將此事告知班導師，經導師報警循線追查。檢警根據照片中惡狼所穿的衣物，讓陳男不得不俯首認罪，檢方依加重強制猥褻罪嫌起訴陳男。