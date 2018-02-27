獨家》假投資真吸金逾2.2億 檢調搜出360萬精品名車

被控吸金超過2億4千萬元的張智凱。（取材自網路）

2018-02-27 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子張智凱明知自己財力不足退票，竟設立地產開發等公司對外以土地開發為幌子大肆吸金，總金額達2億2467萬元，25名被害人當中受騙最多者痛失5200萬元，事後張男住豪宅買名車炫富，藉以吸引投資者上鉤，檢調上門搜索時當場搜出超過364萬元的精品女鞋、名牌包與首飾，甚至查出他將贓款匯給前女友，新竹檢方依詐欺取財及銀行法非法收受存款罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，張智凱以其配偶李女擔任名義負責人，分別設立大鑫統資產管理、豪宅通地產開發、君誠建設、鑫垚地產開發等公司，明知早於101年開始陸續有大額支票退票紀錄，竟仍自101年至104年4月期間，以投資新竹縣新埔鎮南平段、鹿鳴坑段及桃園市中壢區上嶺段等土地為由，對外誆稱其投資土地利潤豐厚，出入能以名車代步，保證獲取最高36％利潤，簽立投資確認書、合作協議書等，期間並數次於竹北市自強南路愛因斯坦辦公大樓內舉辦「農地投資終極密碼」說明會，並開立本票供為擔保，致25人陷於錯誤，分別陸續投下30至5200萬元不等款項，累計吸金達2億2467萬元。

張智凱將款項多次以現金提領，或轉匯至夫妻帳戶以償還貸款本息、退票註銷或購置精品、進口家具等奢侈品及旅遊等費用，另有部分款項轉匯至張智凱吳姓前女友及岳母帳戶，供其等日常花費使用，所餘部分款項則轉匯予其他投資人，作為給付所約定顯不相當高額利息之用 （即俗稱挖東牆補西牆），藉以避免債權人全面追索。

張智凱周轉不靈跑路後，躲在友人位於新埔鎮透天別墅內，平日仍以借名登記於妻子友人名下的富豪休旅車代步，令債權人追索無門。

經新竹檢調統整25人被害資料後，始循線追查出張智凱實際居所，去年10月前往張智凱藏身處搜索，當場搜出富豪XC60休旅車1輛、樟木6塊、名牌女鞋18雙、精品包15個、精品行李箱1個、名牌皮夾2個、名牌眼鏡5副、香水3組、精品首飾13件、各式酒類1批，換算市價約364萬元。

張智凱聲稱與被害人間的協議是屬於借款而非投資，是被害人集合討論後受到煽動才提告。張妻則坦承張智凱雖對外欠下2億餘元鉅額債務，仍購買名牌精品與手機、參加周杰倫演唱會、鋼琴課程等高水平生活。

被害人指控張智凱與家人出入豪宅，並以豪車代步，對外營造光鮮亮麗闊綽形象，誤信其財力雄厚，資金調度無虞且確實可獲取高額利潤，才受騙參加投資計畫。且稱張曾於律師事務所任職多年，對法律常識有相當程度的了解。新竹檢方依詐欺取財及銀行法非法收受存款罪嫌提起公訴。