最衰小三！借人夫千萬購屋 元配名下多1間房

2018-02-26 19:02

〔記者王定傳／新北報導〕41歲吳姓女子與32歲鍾姓人夫偷情產下1女，吳女被愛沖昏頭，借出1600萬，以為鍾男會替女兒購屋，不料卻發現鍾男根本沒買，她得知後找鍾男元配的母親哭訴，元配得知後怒告，新北地院今依相姦罪判吳女2個月徒刑，可上訴。

檢警調查，32歲的鍾男與妻子婚後育有2子，從事房仲工作，但他婚後不安份，與41歲的吳女偷情，還於2015年間產下1女。

吳女指控，2人交往期間，鍾男騙稱要替女兒購買房屋，她陸續向人借款，籌了1600萬給鍾男，不料，她事後追查發現只是一場騙局，鍾男根本沒幫女兒購屋，反倒是元配名下多了一間房產。

她為此帶著女兒到鍾男元配的母親住處哭訴，希望鍾男還錢，鍾妻事後從母親口中得知此事，怒告妨害家庭，吳女也反告鍾男涉嫌詐欺罪嫌。

妨害家庭部分，吳女沒否認，只稱鍾妻早知此事，已超過告訴期，鍾男也坦承偷情，但他否認詐欺，辯稱那是「小三」給他投資所用，本來確實要買房給小孩，後來看上另一間更好的，於是把錢投入，不料錢卻卡住，絕非詐欺。

檢方認為本案尚未超過告訴期，依相姦罪嫌起訴吳女，鍾男則獲元配撤告處分不起訴，但2人已離婚；至於詐欺部分，檢方另案偵辦中。法官念及吳女蒙受金錢損失，又坦承犯行，但未與元配和解，判刑2月。