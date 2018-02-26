苗栗舞龍競技大學生被打 雙方握手言和

苗栗市（火旁）龍活動，24日舉行舞龍競技時，在穿龍門單元退場過程中，造成龍隊成員的國立聯合大學土木系二名學生被追打的情況，苗栗市公所找來龍隊雙方和解，握手言和。（圖：苗栗市公所提供）

2018-02-26 19:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市（火旁）龍活動，24日舉行舞龍競技時，在穿龍門單元退場過程中，造成龍隊成員的國立聯合大學土木系二名學生被追打的情況，苗栗市公所深感內疚與自責，市長邱炳坤今天找來龍隊雙方和解握手言和，邱炳坤也期許龍隊們尊重（火旁）龍文化，並繼續為這項傳統做出努力與延續的貢獻。

包括聯大土木系學子在內的9支龍隊，24日在苗栗市玉清宮進行祥龍點睛科儀，未料，龍隊退場時，聯大土木系龍隊被民間企業「俐興裝潢」的龍隊圍住，無法退場，造成二名聯大學生被追打受輕傷，會場工作人員與警方隨即上前阻止事態擴大。

主辦單位苗栗市公所今天也鄭重澄清，此次事件中聯合大學土木系學生始終沒有還手或打群架、互毆的情事。而龍隊出場次序雖經抽籤決定，但龍隊間也有合意交換的傳統，學生隊伍也尊重前輩龍隊的時間需要，做出禮讓，所以衝突純屬偶發意外事件。

經過苗栗市公所及苗栗警分局積極溝通，發生衝突的俐興裝潢祥龍隊已經主動表達願意當面道歉的誠意，而被毆的聯合大學土木系龍隊學生，也願意接受有誠意的和解結果。

雙方今天在苗栗市公所市長邱炳坤和地方人士的見證下，俐興裝潢祥龍隊向聯合大學土木系龍隊表達致歉與接受和解，衝突當事人也握手表達諒解。