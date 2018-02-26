被控行車糾紛打死人 判冤獄702日補償210萬餘元

2018-02-26 17:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子陳燕飛被控於2010年8月間，因為行車糾紛，用「過肩摔」等手段傷害毆打罹患癌症的男子林金旭致死，法院依傷害致死罪判處陳男7年6月徒刑，陳男始終喊冤，台灣冤獄平反協會聲請重審，法院認定陳男只有傷害林男，林男死亡與陳男無因果關係，去年改依傷害罪判處6月徒刑，陳男進一步提起冤獄刑事補償，聲請每日補償5000元，882日共441萬元，但台中高分院認為每日應補償3000元，並扣除6個月時間，總計702日，判決補償210萬6000元，可以上訴。

陳燕飛被控於彰化市中興路時，遇到罹患癌症的死者林金旭，由兒子開車載到彰化基督教醫院進行化學治療，另有女兒陪同照顧，雙方於案發地點時緊急煞車，陳男認為死者瞪他，把罹患癌症的林金旭拉下車痛毆與「過肩摔」，林男有腹水、胸壁挫傷、創傷性氣胸等傷害，1個多月後死亡。

檢方將陳燕飛依傷害致死罪起訴，判處7年6月確定，2013年9月5日5日入監執行。陳男卻喊冤，冤獄平反協會認為主要疑點有二，其一是毆打過程並無監視錄影記錄，只有家屬證詞，其二死者已是癌末患者，死因是糾紛毆打傷害或病故，實有疑義。

台中高分院於2016年2月4日再審，認為林男死亡與行車糾紛無因果關係，去年5月3日改依傷害罪判處陳男6月徒刑，陳男進一步提起刑事補償，他指自己入獄時已66歲，坐牢882日身心備受煎熬，他與家人受盡痛苦，聲明每日以5000元折算，應補償441萬元。

台中高分院認為，陳男入獄的882天，扣除6個月的傷害罪判刑時間後為702天，另外，考量陳男學歷為小學畢業，因入獄而喪失人身自由等損害與精神上痛苦，應以每日3000元補償，准予補償共210萬6000元，可以再上訴。