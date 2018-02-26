誆法國進口化粧品 「法典」員工緩起訴

2018-02-26 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕法典生化科技公司被控打著「法國」進口名義，販售纖體精華等瘦身產品，並於產品外包裝打印源自法國，卻涉嫌自行買原料分裝販售，有些原料甚至還過期；台北地檢署去年底起訴江姓、楊姓實際負責人，今再依違反「化粧品衛生管理條例」、偽造文書等罪，將林姓生產管理人員緩起訴，條件是支付公庫4萬元。

法典宣稱創立於1988年，擁有法國醫學美容研發背景、國際品質認可證書，主要從事專業化粧品、保養品研發與製造，並接受國內外著名廠商委託研發、製造生產。

據了解，法典的產品主要功效以「瘦身」為主，包括纖體濃縮窈窕晶凝、黎得芳曲線窈窕纖體精華乳、黎得芳纖體窈窕噴霧、黎得芳纖體窈窕美白精華、黎得芳纖體窈窕精華等，以及黎得芳撫紋保濕護手霜等，單價約在399～699元不等。

檢調調查，法典江姓、楊姓實際負責人，涉嫌於2016年9月至去年6月間，向台灣供應商購買化粧品原料後，自行調製配方比例混合製成「法國黎得芳」、「法國雅姿麗」、「法國艾菲寇兒」等化粧品，再於包裝打印法國製造廠及法國地址，銷售至屈臣氏、康是美、寶雅及富邦MOMO購物台等，此外，法典還涉嫌使用已過期產品。

去年6月23日，北檢指揮調查局新北市調查處，會同新北市衛生局人員搜索法典及相關人住所等6處，查扣相關違規產品、帳冊等證物，並約談法典實際、登記負責人等4人，依涉嫌違反化粧品法、偽造文書罪移送北檢複訊。