好心幫忙推車 技術員差點變成竊盜犯

2018-02-26 15:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕熱心幫忙推故障車，竟變竊盜幫助犯！基隆一名陳姓男子騎車經過七堵地區時機車突然故障，偷別人機車上的電瓶測試，但仍無法發動，只好找不知情的范姓技術員幫忙推車。警方偵辦陳男竊盜案時，一度認為范男是幫兇，將他送辦。基隆地檢署檢察官認為，范男只是熱心助人，並不知情，予以不起訴處分；偷電瓶的陳男則依竊盜罪起訴。

檢警調查，21歲陳男去年5月21日晚間騎車行經福五街時機車突然故障，他見四下無人，拿出螺絲起子，拔走停放路旁機車的電瓶測試，見愛車仍未能順利發動，便將電瓶隨手丟棄，衝進超商內找不知情的范男幫忙，把機車推到七堵火車站。

許姓機車車主見自己的車被拔走電瓶非常氣憤，跑到基隆市警三分局百福派出所報案，誓要揪出竊嫌。

警方調閱監視器，發現陳男涉有重嫌，而監視器拍到范男幫忙推機車，懷疑他也是共犯，約談兩人到案後，依竊盜罪將兩人送辦。

范男向檢察官表示，自己在六堵工業區擔任技術員，案發當天碰巧在住處附近的超商購物遇到求助的陳男，宣稱車子拋錨，要熱心人士幫他推到七堵火車站，才會騎車幫他推到七堵，根本不知道他偷電瓶。

陳男偵訊時也證稱，范男確實完全不知情，自己只有說車子拋錨要找人幫忙推到七堵火車站，沒有提到偷拔別人電瓶的事情。

檢察官認為，監視器並沒有拍到范男偷電瓶的畫面，而且他有穩定收入，無須為了一個電瓶犯下刑事案件；而陳男也坦承是他偷了電瓶，且被現場監視器拍得一清二楚。偵結後，予以范男不起訴，承認竊走電瓶的陳男，則依竊盜罪嫌將他起訴。