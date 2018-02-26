20歲駕駛臉都綠了！國產小車追撞瑪莎拉蒂、法拉利

國道三號北上214.3公里南投縣草屯到霧峰路段，昨天下午發生一起連環車禍，國產鈴木小客車追撞上前方瑪莎拉蒂跑車。（圖記者張聰秋翻攝）

2018-02-26 15:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕賠大了！國道三號北上214.3公里南投縣草屯到霧峰路段，昨天下午發生一起連環車禍，駕駛國產鈴木小客車的20歲蔡姓男子，疑因未注意前方車況，先追撞前方瑪莎拉蒂跑車，瑪莎拉蒂再撞上前方法拉利跑車，法拉利又撞上一輛日產轎車，而車禍當時，開在國產鈴木小客車後方的馬自達轎車，疑因煞車不及也追撞上鈴木和日產車，5車連環撞事故，5名駕駛均未酒駕。

國道七隊警方初步調查， 這起車禍沒有人員受傷，車禍原因應是未注意車前狀況、未保持安全距離而肇事，肇事賠償責任還要再鑑定後才能釐清。

國道七隊表示，昨天適逢星期日，約下午2時50分，案發地車流量大，最前方的日產轎車駕駛先放慢速度，後方法拉利和瑪莎拉蒂都跟著放慢速度，但駕駛鈴木轎車的蔡男疑似未注意車前狀況，來不及放慢速度先撞上前方瑪莎拉蒂跑車，造成鈴木、瑪莎拉蒂、法拉利、日產車4車連環撞後，鈴木後方又一輛馬自達轎車，疑因煞車不及追撞上鈴木和日產車。

有網友說，鈴木國產車追撞前方3輛車輛，可能得面臨前方3輛車賠償費用，受損的又是跑車，修車費用嚇人，肇事原因可能是蔡男先追撞，才導致連環撞，可能得面對前方3輛車賠償費用，而從最後方追撞上鈴木國產車和日產轎車的馬自達轎車，可能面臨追撞前方2車的賠償問題，賠償與肇禍比例相關，這起連環撞事故，賠償一時難釐清。

法拉利轎車後車尾受損。（圖記者張聰秋翻攝）

瑪莎拉蒂跑車車身受損。（圖記者張聰秋翻攝）

受損的日產轎車。（圖記者張聰秋翻攝）