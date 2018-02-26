看到女警變結巴 原來褲袋藏毒品

2018-02-26 14:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕許姓男子騎車行經鳥松區圓山路，看到巡邏警車趕快變更方向，女警趨前盤查，他卻結巴且講話顛三倒四，原來是褲子口袋藏了海洛因，心虛緊張露餡。

仁武分局大華所女警葉羿貝、警員曾浩哲巡經鳥松區圓山路，看到40歲許男見警車立刻切換方向，直覺可疑而趨前盤查，葉羿貝要他出示證件受檢，他雖配合卻講話講巴，手腳發抖。

警方查出他有毒品前科，提高警覺，許嫌看紙包不住火，拿出褲子左口袋一小包海洛因毒品認罪。他應訊時坦承工作後無聊才會施用毒品，才剛購毒返家途中就被逮，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音